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В Сердобском районе жертвой мошенничества стал мужчина, «выигравший» 310 тыс. рублей

11:16 | 08.01.2020 | Криминал

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Пенза, 8 января 2020. PenzaNews. 35-летний житель Сердобского района Пензенской области стал жертвой мошенничества, попавшись на уловку о выигрыше денежного приза в размере 310 тыс. рублей.

В Сердобском районе жертвой мошенничества стал мужчина, «выигравший» 310 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службу регионального управления МВД России, в мобильном приложении Viber от неизвестного абонента мужчина получил информацию о том, что выиграл приз в числе 50 счастливчиков.

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«Он позвонил по указанному номеру. Ему ответил неизвестный, который подтвердил выигрыш и рекомендовал для получения дальнейших инструкций позвонить по другому телефону. По нему ответил другой незнакомец, который представился руководителем финансового отдела по обслуживанию терминалов оплаты и заявил, что необходимо перечислить налог в сумме 2% от выигрыша», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что житель Сердобского района перевел 6 тыс. 100 рублей на счет электронного кошелька, после чего ему вновь позвонили и предложили перечислить уже 3% от размера выигрыша.

«Гражданин отказался и обратился в полицию», — сказали в УМВД.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.

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