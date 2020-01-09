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Женщина лишилась 165 тыс. рублей в надежде заработать на торговле бинарными опционами

13:54 | 09.01.2020 | Криминал

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Пенза, 9 января 2020. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась 165 тыс. рублей, пытаясь заработать на торговле бинарными опционами.

Женщина лишилась 165 тыс. рублей в надежде заработать на торговле бинарными опционами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По ее словам, она зарегистрировалась на одном сайтов и открыла на нем счет с целью получения дохода. После этого женщине позвонил неизвестный, который представился трейдером и сказал, что для открытия заработка необходимо перечислить 15 тыс. рублей, что гражданка и сделала», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что спустя 10 дней 41-летняя женщина получила звонок с другого номера от незнакомца, который проинформировал ее о выигрыше в размере 4 тыс. долларов.

«Для их получения он предложил перечислить 150 тыс. рублей», — сказали в полиции, отметив, что женщина выполнила инструкции злоумышленника, но денег так и не получила.

По факту мошенничества организована проверка.

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