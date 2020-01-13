После инцидента в детском парке Пензы на Новый год возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 13 января 2020. PenzaNews. Уголовное дело ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» возбуждено после инцидента, произошедшего в детском парке на улице Кронштадтской в Пензе в новогоднюю ночь.

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«По данным следствия, 1 января 2020 года около 4.00 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в парке на улице Кронштадтской в Пензе, забрался на сцену и мешал проведению мероприятия в новогоднюю ночь. В ответ на законные требования сотрудника управления Росгвардии по Пензенской области прекратить противоправное поведение злоумышленник начал вести себя агрессивно. После того как он спустился со сцены, представители власти разъяснили мужчине, что ему необходимо проехать с ними в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что это вызвало недовольство мужчины.

«Подозреваемый ударил сотрудника Росгвардии в лицо головой, причинив ему ушиб и кровоподтеки мягких тканей лица и носа», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в настоящее время следователем выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.