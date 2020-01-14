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Из дома жительницы Каменки украли два телевизора, бытовую технику и ведро

17:29 | 14.01.2020 | Криминал

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Пенза, 14 января 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту кражи двух телевизоров, стиральной машины, пылесоса и оцинкованного ведра из дома 59-летней жительницы города Каменки Пензенской области.

Из дома жительницы Каменки украли два телевизора, бытовую технику и ведро. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, преступление было совершено в вечернее время.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели подворный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что сотрудники правоохранительных органов установили причастность к совершению преступления 43-летней местной жительницы, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности.

«Она призналась в содеянном», — уточнили в полиции.

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