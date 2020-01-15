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Гражданин Таджикистана подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому в Мокшане

14:30 | 15.01.2020 | Криминал

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Пенза, 15 января 2020. PenzaNews. 27-летний гражданин Таджикистана подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому в рабочем поселке Мокшан Пензенской области.

Гражданин Таджикистана подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому в Мокшане. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 12 января сотрудниками ГИБДД была остановлена автомашина «Mazda». При проверке документов выявлено, что пассажир – гражданин Таджикистана 1992 года рождения нарушил российское законодательство о пребывании на территории страны, в связи с чем он был доставлен в отдел МВД России по Мокшанскому району. Подозреваемый, желая избежать привлечения к административной ответственности, попытался передать участковому за несоставление протокола 11 тыс. рублей, положив их в брошюру на столе полицейского», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что страж порядка от незаконного вознаграждения отказался.

«Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем», — пояснила собеседница агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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