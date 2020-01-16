Житель Сердобска приговорен к 7 годам колонии за убийство брата Криминал

Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. 55-летний житель Сердобска Пензенской области приговорен к 7 годам лишении свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за убийство брата. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что 13 октября 2019 года мужчина 1964 года рождения находился в квартире по улице Тюрина в Сердобске. Около 16.00 домой пришел его старший брат в состоянии алкогольного опьянения. После того как потерпевший закурил в квартире, родственник сделал ему замечание, попросив не курить дома. На этой почве между ними возник конфликт. Со слов злоумышленника, старший брат ударил его рукой по шее, в ответ он, разозлившись, схватил нож и нанес ему не менее 13 ножевых ранений по телу и шее», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что смерть 58-летнего мужчина наступила от резаной раны шеи, сопровождавшейся массивной кровопотерей.

«О совершенном убийстве мужчина в тот же вечер сообщил сотрудникам полиции», — пояснила Татьяна Махницкая.

Представитель управления отметила, что приговор пока не вступил в законную силу.