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Пензенские полицейские задержали девять человек по подозрению в сбыте наркотиков

11:30 | 17.01.2020 | Криминал

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Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Пензенские полицейские задержали девять человек по подозрению в сбыте наркотиков на территории разных регионов, в том числе Дагестана, Вологодской и Ярославской областей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Пензенские полицейские задержали девять человек по подозрению в сбыте наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из незаконного оборота изъято более 3,5 кг наркотических средств», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — отметили в УМВД.

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