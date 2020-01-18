В Белинском начата доследственная проверка по факту получения травмы работницей магазина Криминал

Пенза, 18 января 2020. PenzaNews. Белинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области по факту получения травмы работницей магазина начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

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«По данным следствия, вечером 14 января продавец-кассир одного из магазинов при движении с первого на второй этаж в грузовом лифте, который не предназначен для перевозки людей, при неосторожном выходе из него получила перелом стопы. Девушка 1993 года рождения была госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавила собеседница агентства.