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В Белинском начата доследственная проверка по факту получения травмы работницей магазина

10:21 | 18.01.2020 | Криминал

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Пенза, 18 января 2020. PenzaNews. Белинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области по факту получения травмы работницей магазина начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

В Белинском начата доследственная проверка по факту получения травмы работницей магазина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 14 января продавец-кассир одного из магазинов при движении с первого на второй этаж в грузовом лифте, который не предназначен для перевозки людей, при неосторожном выходе из него получила перелом стопы. Девушка 1993 года рождения была госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавила собеседница агентства.

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