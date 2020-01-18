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В Пензе пенсионерка заказала в интернете итальянские шторы, а получила белорусские товары

11:59 | 18.01.2020 | Криминал

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Пенза, 18 января 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции проводят проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала 71-летняя пенсионерка из Пензы, заказавшая через интернет итальянские шторы.

В Пензе пенсионерка заказала в интернете итальянские шторы, а получила белорусские товары. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального УМВД России, пожилая женщина увидела рекламное объявление о продаже штор в социальной сети «Одноклассники» и перешла по ссылке.

«На следующий день на ее телефон позвонила неизвестная и сказала, что ночью собеседница осуществила заказ на доставку итальянских штор и тюля на общую сумму 4 тыс. 131 рубль. Неделю спустя незнакомка перезвонила и сообщила, что товар доставлен в почтовое отделение. Женщина получила посылку, оплатила за нее указанную сумму, однако в коробке обнаружила шторы и тюль производства Белоруссии, а также песок для ванн», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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