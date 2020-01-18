Жительница Городища задержана по подозрению в краже из свадебного салона в Пензе Криминал

Пенза, 18 января 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жительницу Городища Пензенской области по подозрению в краже из свадебного салона, расположенного на улице Суворова в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального УМВД России, с заявлением о преступлении обратилась продавец, которая рассказала, что из торгового зала неизвестные лица похитили товар на сумму 3 тыс. 710 рублей и деньги в размере 1 тыс. 300 рублей.

«По ориентировке центра управления нарядами дежурной части УМВД России по городу Пензе сотрудники патрульно-постовой службы задержали по подозрению в совершении преступления 44-летнюю жительницу города Городище. Она призналась в содеянном. Похищенное имущество изъято», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.