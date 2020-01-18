EN
16:10:19 Суббота, 18 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Городища задержана по подозрению в краже из свадебного салона в Пензе

13:39 | 18.01.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 18 января 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жительницу Городища Пензенской области по подозрению в краже из свадебного салона, расположенного на улице Суворова в Пензе.

Жительница Городища задержана по подозрению в краже из свадебного салона в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального УМВД России, с заявлением о преступлении обратилась продавец, которая рассказала, что из торгового зала неизвестные лица похитили товар на сумму 3 тыс. 710 рублей и деньги в размере 1 тыс. 300 рублей.

«По ориентировке центра управления нарядами дежурной части УМВД России по городу Пензе сотрудники патрульно-постовой службы задержали по подозрению в совершении преступления 44-летнюю жительницу города Городище. Она призналась в содеянном. Похищенное имущество изъято», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Загрузка...
Читайте также
Житель Каменки лишился 82 тыс. рублей при продаже дивана через интернет В доме на улице Сызранской в Кузнецке произошел пожар, спасены два человека
В Мокшане сгорела «ГАЗель» В Пензе пенсионерка заказала в интернете итальянские шторы, а получила белорусские товары
В Белинском начата доследственная проверка по факту получения травмы работницей магазина Кличку для полярного волка в пензенском зоопарке выберут по итогам конкурса
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама