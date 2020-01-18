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Житель Каменки лишился 82 тыс. рублей при продаже дивана через интернет

14:37 | 18.01.2020 | Криминал

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Пенза, 18 января 2020. PenzaNews. 30-летний житель Каменки Пензенской области лишился 82 тыс. рублей, пятясь продать диван через интернет.

Житель Каменки лишился 82 тыс. рублей при продаже дивана через интернет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, обратившись в полицию, мужчина рассказал, что сайте Avito.ru он разместил объявление о продаже мебели и через некоторое время на его телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает купить диван.

«Под предлогом перевода денег за товар незнакомец попросил сообщить номер банковской карты и код, который поступит в SMS. Заявитель предоставил запрашиваемые сведения, после чего обнаружил, что со счета его карты списано 82 тыс. рублей. Полицейским он пояснил, что знал о подобных способах обмана», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту кражи проводится проверка.

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