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Пенсионерка лишилась денег, поделившись в интернете фотографией банковской карты

11:33 | 19.01.2020 | Криминал

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Пенза, 19 января 2020. PenzaNews. Пенсионерка из Каменского района Пензенской области лишилась денег, поделившись в интернете фотографией своей банковской карты.

Пенсионерка лишилась денег, поделившись в интернете фотографией банковской карты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, в социальной сети «ВКонтакте» она получила сообщение со страницы знакомой с предложением принять участие в акции известного банка, на которое ответила согласием. После этого в ответ на следующую просьбу женщина отправила фотографию своей банковской карты с лицевой и оборотной стороны, а также передала код, поступивший в SMS», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что затем с карты пенсионерки было списано около 5,5 тыс. рублей.

«Впоследствии женщина узнала, что приятельница никаких сообщений через социальную сеть ей не отправляла», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что по данному факту организована проверка.

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