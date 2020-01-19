Пенсионерка лишилась денег, поделившись в интернете фотографией банковской карты Криминал

Пенза, 19 января 2020. PenzaNews. Пенсионерка из Каменского района Пензенской области лишилась денег, поделившись в интернете фотографией своей банковской карты.

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«По словам женщины, в социальной сети «ВКонтакте» она получила сообщение со страницы знакомой с предложением принять участие в акции известного банка, на которое ответила согласием. После этого в ответ на следующую просьбу женщина отправила фотографию своей банковской карты с лицевой и оборотной стороны, а также передала код, поступивший в SMS», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что затем с карты пенсионерки было списано около 5,5 тыс. рублей.

«Впоследствии женщина узнала, что приятельница никаких сообщений через социальную сеть ей не отправляла», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что по данному факту организована проверка.