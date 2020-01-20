В Заречном ликвидирован подпольный цех по розливу алкогольной продукции Криминал

Пенза, 20 января 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность подпольного цеха розливу алкогольной продукции на территории Заречного Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий изъято 1,6 тыс. бутылок водки без федеральных специальных марок, емкости со спиртом и пустая тара, предназначенная для розлива алкоголя. В подпольном цехе, расположенном в одном из населенных пунктов Пензенской области, где осуществлялось производство спиртосодержащей продукции, оперативники обнаружили доказательства противоправной деятельности, в том числе промышленное оборудование», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что изъято более 1 тонны спирта.

«Установлено, что подозреваемые продавали не только нелегально произведенный алкоголь, но, кроме того, торговали стеклянной тарой и спиртом, приготовленным для дальнейшего розлива», — отметили в УМВД.

В полиции уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».