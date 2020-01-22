В Пензе мужчина перевел незнакомцу 280 тыс. рублей, стремясь разоблачить преступников Криминал

Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. 26-летний житель Пензы лишился более 280 тыс. рублей, откликнувшись на просьбу незнакомца помочь разоблачить преступников.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, предупредил о якобы предпринятой в Хабаровске попытке списания денег с его счета, а затем перевел разговор на другого человека.

«Тот назвался специалистом службы безопасности и пояснил, что вероятные преступники — другие сотрудники банка, а для того чтобы их разоблачить, необходимо выполнить ряд действий», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что, желая помочь выявить преступную группу, занимающуюся хищением денег клиентов банка, мужчина назвал злоумышленнику паспортные данные, номер карты и код, поступивший в SMS, после чего обнаружил списание средств со своего счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело.