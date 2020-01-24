В Пензенской области сократилось число «пьяных» преступлений Криминал

Пенза, 24 января 2020. PenzaNews. Число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось в Пензенской области по итогам 2019 года почти на 7% до 3 тыс. 265. Об этом свидетельствуют данные регионального управления МВД России.

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По информации ведомства, в Приволжском федеральном округе и в целом по России их количество сократилось на 8%.

В Пензенской области удельный вес преступлений, совершенных нетрезвыми гражданами, превысил в общем объеме 40%. В ПФО и в целом по стране показатели ниже — 36% и около 31% соответственно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всего в 2019 году в Пензенской области было зарегистрировано 12 тыс. 923 преступления, что на 0,7% больше, чем в 2018-м.

Уровень преступности составил 980,4 на 100 тыс. населения.