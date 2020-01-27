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Пара из Тульской области задержана в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков

14:46 | 27.01.2020 | Криминал

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Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Молодой человек и девушка из Тульской области, живущие в гражданском браке, задержаны в Пензе по подозрению в сбыте синтетических наркотиков.

Пара из Тульской области задержана в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемые приехали в Пензу специально для осуществления противоправной деятельности и арендовали квартиру в районе Западной поляны. Запрещенные вещества, предназначавшиеся для бесконтактной передачи неизвестным лицам, они оставляли в тайниках в лесном массиве в Арбеково», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что из незаконного оборота изъято около 2,5 кг наркотиков.

«Молодой человек и девушка признались в содеянном», — отметили в УМВД.

В пресс-службе добавили, что по факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

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