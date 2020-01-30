В Пензе таксист перевел аферисту 40 тыс. рублей с карты своей сожительницы Криминал

Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала 64-летняя сожительница пензенского таксиста, попавшегося на уловку злоумышленника об оплате заказа валютой.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, неизвестный позвонил 41-летнему водителю такси, попросил его выполнить поездку, за которую он заплатит валютой, и предложил назвать для этого реквизиты карты и коды из SMS.

«После того как гражданин передал запрашиваемые сведения о карте своей сожительницы, на телефон поступило сообщение о поступлении 40 тыс. рублей. Неизвестный перезвонил и сказал, что перевел деньги ошибочно», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, желая «вернуть» деньги собеседнику, таксист перевел эту сумму злоумышленнику.

«Позднее его сожительница обнаружила, что на самом деле деньги были похищены с ее счета», — добавили в УМВД.