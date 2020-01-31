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Жительница Пензы лишилась более 300 тыс. рублей после разговора с незнакомцами

15:55 | 31.01.2020 | Криминал

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Пенза, 31 января 2020. PenzaNews. 47-летняя жительница Пензы лишилась более 300 тыс. рублей после телефонного разговора с незнакомцами, представившимися сотрудниками банка.

Жительница Пензы лишилась более 300 тыс. рублей после разговора с незнакомцами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ей позвонила неизвестная, которая сказала, что по карте женщины осуществляются подозрительные операции, и перевела разговор на другого человека, который выдал себя за специалиста службы безопасности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что мужчина предложил для сохранности денег перевести их на «фискальный» счет банка, попросив продиктовать для этого реквизиты карт и коды из SMS.

«Затем незнакомец пояснил, что все деньги переведены, а карты заблокированы. Впоследствии женщина обнаружила, что с ее счетов в двух банках похищено в общей сумме 306 тыс. рублей», — сказали в полиции.

По данному факту проводится проверка.

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