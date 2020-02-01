В Пензенской области на 5% выросло число выявленных преступлений в сфере коррупции Криминал

Пенза, 1 февраля 2020. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов выявили в Пензенской области в 2019 году на 5% больше преступлений коррупционной направленности, чем в 2018-м.

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По данным прокуратуры региона, число зарегистрированных уголовно наказуемых фактов коррупции в 2018 году составляло 96, в 2019 — 101, среди них — 51 случай взяточничества, что на 21% больше, чем годом ранее.

Установлены факты получения взяток на общую сумму 602 тыс. рублей, в среднем их размер составлял около 32 тыс. рублей.

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Кроме того, выявлены факту передачи незаконных вознаграждений на сумму 374 тыс. рублей, средний размер взятки достиг 34 тыс. рублей.

Общая сумма мелких взяток, по сведениям надзорного ведомства, составила 112 тыс. рублей, средний размер каждой — 6 тыс. рублей.

В 2019 году в суды было направлено 76 коррупционных уголовных дел в отношении 83 лиц.

Еще три дела в отношении троих лиц были прекращены на стадии предварительного расследования по нереабилитирующим основаниям.

Ущерб, причиненный преступлениями коррупционной направленности, превысил 52 млн. рублей, из которых добровольно возмещено более 7 млн. рублей.