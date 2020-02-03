Житель Кузнецка осужден за действия сексуального характера в отношении девочки Криминал

Кузнецк, 3 февраля 2020. PenzaNews. Наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы назначено в Кузнецке Пензенской области мужчине 1989 года рождения, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что в Кузнецке вечером 20 апреля 2019 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пригласил к себе в гости знакомую с малолетней дочерью дошкольного возраста. Та согласилась и в тот день осталась с ребенком у него ночевать. В ночь на 21 апреля злоумышленник, используя беспомощное состояние девочки, обусловленное ее малолетним возрастом, без применения насилия совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что мать ребенка в этот момент спала.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила Татьяна Махницкая.