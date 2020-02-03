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Житель Кузнецка осужден за действия сексуального характера в отношении девочки

15:17 | 03.02.2020 | Криминал

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Кузнецк, 3 февраля 2020. PenzaNews. Наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы назначено в Кузнецке Пензенской области мужчине 1989 года рождения, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Кузнецка осужден за действия сексуального характера в отношении девочки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в Кузнецке вечером 20 апреля 2019 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пригласил к себе в гости знакомую с малолетней дочерью дошкольного возраста. Та согласилась и в тот день осталась с ребенком у него ночевать. В ночь на 21 апреля злоумышленник, используя беспомощное состояние девочки, обусловленное ее малолетним возрастом, без применения насилия совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что мать ребенка в этот момент спала.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила Татьяна Махницкая.

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