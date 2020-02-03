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В Пензенской области двое мужчин задержаны по подозрению в сбыте наркотиков

15:40 | 03.02.2020 | Криминал

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Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Двое мужчин задержаны в Пензенской области по подозрению в сбыте синтетических наркотических средств.

В Пензенской области двое мужчин задержаны по подозрению в сбыте наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемые 1995 года рождения занимались сбытом оптовых партий запрещенных веществ на территории других регионов. В их съемной квартире в Пензе оперативники при обыске обнаружили наркотики и оборудование для их фасовки», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что также наркотики были найдены в машине, на которой передвигались злоумышленники.

«Всего в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УНК УМВД изъяли более 500 граммов синтетических наркотиков», — сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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