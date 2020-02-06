EN
19:40:51 Четверг, 6 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе вступил в силу приговор наркоману, сдавшему чужой гараж на металлолом

14:10 | 06.02.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Приговор, которым житель Челябинской области 1977 года рождения признан виновным в краже чужого металлического гаража на территории кооператива «Орбита» в Пензе, вступил в законную силу.

В Пензе вступил в силу приговор наркоману, сдавшему чужой гараж на металлолом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина, 19 августа 2018 года неоднократно судимый гражданин договорился с двумя мужчинами о демонтаже гаража, предъявив им поддельные документы, якобы подтверждающие право собственности на имущество.

«На следующий день при помощи газового оборудования они разрезали конструкцию на листы, которые были вывезены и сданы в пункт приема металла. Вырученными деньгами в сумме 17 тыс. 374 рубля злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Ущерб, причиненный хозяйке гаража, составил 33 тыс. 928 рублей», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что на месте совершения преступления мужчину застал сын хозяйки гаража, который увидел манипулятор, вывозящий металлические конструкции, однако после вызова полицейских злоумышленник сбежал и в тот же день уехал в другой регион.

«При назначении наказания суд учел, что гражданин состоит на учете у врача с диагнозом: «Наркомания опийная», — отметила Наталья Яшина, обратив внимание на то, что в 2010 году он был судим за совершение аналогичных преступлений, а в феврале 2019 года привлечен к уголовной ответственности за кражи металлических гаражей в Челябинской области.

Пресс-секретарь облсуда пояснила, что по совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Загрузка...
Читайте также
По факту смертельного пожара в Белинском районе организована проверка В Пензе 20 человек награждены медалями к 75-летию Великой Победы
Мужчина проведет 10 месяцев в колонии за применение насилия к полицейскому под Пензой Банк «Кузнецкий» в 2019 году увеличил объем выдачи кредитов на 5,4%
В Пензе в рамках проекта «Картина в библиотеке» готовят новую экспозицию Завершено расследование дела об избиении мужчины на вокзале в Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама