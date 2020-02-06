В Пензе вступил в силу приговор наркоману, сдавшему чужой гараж на металлолом Криминал

Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Приговор, которым житель Челябинской области 1977 года рождения признан виновным в краже чужого металлического гаража на территории кооператива «Орбита» в Пензе, вступил в законную силу.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина, 19 августа 2018 года неоднократно судимый гражданин договорился с двумя мужчинами о демонтаже гаража, предъявив им поддельные документы, якобы подтверждающие право собственности на имущество.

«На следующий день при помощи газового оборудования они разрезали конструкцию на листы, которые были вывезены и сданы в пункт приема металла. Вырученными деньгами в сумме 17 тыс. 374 рубля злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Ущерб, причиненный хозяйке гаража, составил 33 тыс. 928 рублей», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что на месте совершения преступления мужчину застал сын хозяйки гаража, который увидел манипулятор, вывозящий металлические конструкции, однако после вызова полицейских злоумышленник сбежал и в тот же день уехал в другой регион.

«При назначении наказания суд учел, что гражданин состоит на учете у врача с диагнозом: «Наркомания опийная», — отметила Наталья Яшина, обратив внимание на то, что в 2010 году он был судим за совершение аналогичных преступлений, а в феврале 2019 года привлечен к уголовной ответственности за кражи металлических гаражей в Челябинской области.

Пресс-секретарь облсуда пояснила, что по совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.