В Пензе две женщины лишились 5 млн. рублей в надежде заработать на криптовалюте Криминал

Пенза, 9 февраля 2020. PenzaNews. Две жительницы Пензы лишись в сумме более 5 млн. рублей в надежде заработать на рынке криптовалют.

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«38-летняя гражданка в социальной сети «Одноклассники» обнаружила объявление о возможности заработка путем вложения денежных средств в криптовалюту. Она перешла по ссылке на сайт и заполнила заявку. Вскоре ей позвонил неизвестный, который представился менеджером, и предложил свою помощь в создании личного кабинета и пополнении его счета. В течение следующих 10 дней гражданка перевела на расчетный счет, который ей назвал неизвестный, 2 млн. 555 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что затем женщина пыталась вывести эти деньги из личного кабинета или обналичить, но не смогла этого сделать.

В полиции добавили, что в аналогичной ситуации оказалась 73-летняя пенсионерка, которая увидела в интернете подобное объявление.

«После того, как женщина посетила сайт и оставила заявку на участие в финансовом проекте, по инструкциям незнакомца в течение двух месяцев она перечислила на банковский счет 2 млн. 495 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению этих преступлений.