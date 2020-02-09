В Кузнецке молодого мужчину будут судить за уклонение от призыва в армию Криминал

Кузнецк, 9 февраля 2020. PenzaNews. 20-летний житель Кузнецка Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

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«По данным следствия, в сентябре прошлого года молодой человек был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 15 октября в военный комиссариат города Кузнецка, Кузнецкого и Сосновоборского районов для прохождения медицинской и призывной комиссии. Обвиняемый не явился в указанный день в военкомат при отсутствии законных оснований для освобождения от службы и предоставления отсрочки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе следственных действий кузнечанин объяснил свой поступок нежеланием проходить срочную службу.

«В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором города Кузнецка [Иваном Синицыным], уголовное дело готовится для направления в суд», — сказала собеседница агентства.