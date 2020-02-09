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Возбуждено дело по факту кражи более 300 тыс. рублей со счета жителя Заречного

14:46 | 09.02.2020 | Криминал

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Заречный, 9 февраля 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи 307 тыс. рублей со счета 64-летнего жителя Заречного Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Возбуждено дело по факту кражи более 300 тыс. рублей со счета жителя Заречного. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам гражданина, по рекомендации неизвестных лиц, предложивших дополнительный заработок путем участия в биржевых торгах, он установил на свой компьютер программу. При этом мужчина не знал, что она используется для удаленного доступа к компьютеру», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что злоумышленники, используя данную программу, от имени мужчины оформили кредит на сумму 307 тыс. рублей.

«Эти деньги впоследствии были переведены на различные счета», — сказали в полиции.

В УМВД добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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