Вынесены приговоры семерым участникам запрещенной в РФ террористической организации «Сеть» Криминал

Пенза, 10 февраля 2020. PenzaNews. Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в России террористической организации «Сеть».

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Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», Дмитрий Пчелинцев из Пензы признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества и участие в нем» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Путем частичного сложения назначенных наказаний он приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Дмитрий Пчелинцев также обвинялся в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества. В связи с отсутствием состава преступления уголовное преследование прекращено. За ним признано право на реабилитацию в этой части.

Уроженец и житель Мокшана Илья Шакурский осужден по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества и участие в нем», ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ч. 1 ст. 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей и с ограничением свободы на 1,5 года.

Андрей Чернов из города Каменки, Максим Иванкин из села Бессоновка и Михаил Кульков из Пензы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества и участие в нем», а также в покушении на незаконный оборот запрещенных веществ (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Они приговорены соответственно к 14, 13 и 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Василий Куксов из города Сердобска осужден по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества и участие в нем» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Уроженец Новосибирской области, житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества и участие в нем». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Никто из осужденных свою вину не признал.

В срок отбывания наказания в виде лишения свободы им будет засчитано время нахождения под стражей и под домашним арестом.

До момента вступления приговора в законную силу молодые люди будут содержаться под стражей.

Террористическое сообщество «Сеть» было включено в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, по решению Московского окружного военного суда от 17 января 2019 года.