В Беково передано в суд дело о смерти мужчины, получившего удар топором по голове Криминал

Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное после конфликта в одном из домов на территории рабочего поселка Беково Пензенской области, в результате которого скончался мужчина 1974 года рождения, передано в суд для рассмотрения по существу.

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«По данным следствия, днем 29 ноября 2019 года житель Беково 1964 года находился у себя дома. К нему приехал приятель вместе с ранее незнакомым ему мужчиной. Втроем они начали распивать спиртное, к ним присоединилась знакомая хозяина дома. Со слов обвиняемого, в процессе общения приятель беспричинно нанес ему удар рукой по лицу, отчего тот упал. Разозлившись, злоумышленник взял топор и нанес им не менее одного удара по голове обидчика. Затем он переключился на нового знакомого, которому тем же топором нанес не менее шести ударов по голове и не менее семи — руками по шее, голове и телу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что мужчина, получивший удар по голове, скончался от закрытой черепно-мозговой травмы в больнице 1 декабря, а второму пострадавшему госпитализация не потребовалась.

По словам Татьяны Махницкой, в настоящее время обвиняемый заключен под стражу.