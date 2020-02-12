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Более 70 уголовных дел возбуждено за месяц по фактам хищения денег со счетов пензенцев

15:16 | 12.02.2020 | Криминал

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Пенза, 12 февраля 2020. PenzaNews. 72 уголовных дела возбуждено в Пензенской области в январе 2019 года по фактам хищения денег с банковских счетов граждан. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой регионального управления МВД России.

Более 70 уголовных дел возбуждено за месяц по фактам хищения денег со счетов пензенцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полиция Пензенской области напоминает: позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что если собеседник начинает спрашивать секретные данные, например, номер карты и код безопасности, следует сразу прекратить разговор, а если остались сомнения в сохранности средств на счете, необходимо обратиться на горячую линию банка.

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