Под Пензой девушка стала жертвой мошенничества при заказе дипломной работы через интернет Криминал

Пенза, 16 февраля 2020. PenzaNews. 19-летняя жительница села Бессоновка Пензенской области стала жертвой мошенничества при попытке заказать дипломную работу через интернет.

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«По словам девушки, в социальной сети «ВКонтакте» в одной из групп она разместила объявление об оказании ей помощи для подготовки дипломной работы. Через некоторое время ей написала незнакомка, которая оставила контактный номер телефона. В ходе разговора они договорились о подготовке дипломной работы за 6 тыс. рублей при условии перечислении задатка в 3 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что девушка перевела эту сумму на чужой счет, после чего собеседница перестала выходить на связь.

«По факту мошенничества проводится проверка», — сказали в полиции.