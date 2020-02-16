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Под Пензой девушка стала жертвой мошенничества при заказе дипломной работы через интернет

11:06 | 16.02.2020 | Криминал

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Пенза, 16 февраля 2020. PenzaNews. 19-летняя жительница села Бессоновка Пензенской области стала жертвой мошенничества при попытке заказать дипломную работу через интернет.

Под Пензой девушка стала жертвой мошенничества при заказе дипломной работы через интернет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам девушки, в социальной сети «ВКонтакте» в одной из групп она разместила объявление об оказании ей помощи для подготовки дипломной работы. Через некоторое время ей написала незнакомка, которая оставила контактный номер телефона. В ходе разговора они договорились о подготовке дипломной работы за 6 тыс. рублей при условии перечислении задатка в 3 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что девушка перевела эту сумму на чужой счет, после чего собеседница перестала выходить на связь.

«По факту мошенничества проводится проверка», — сказали в полиции.

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