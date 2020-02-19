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В Пензенской области задержаны подозреваемые в серии краж из автомобилей

19:40 | 19.02.2020 | Криминал

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Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Полицейские задержали троих человек — таксиста 1995 года рождения и двоих подростков — по подозрению в совершении 18 краж на территории Бессоновского, Пензенского, Шемышейского, Городищенского районов и Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензенской области задержаны подозреваемые в серии краж из автомобилей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, они передвигались на автомобиле старшего товарища, который подрабатывал таксистом. Подозреваемые выбирали машины отечественного производства, из которых похищали запасные ключи, инструменты, домкраты, насосы и другие ценные вещи», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что часть имущества была изъята в ходе осмотра дома знакомой одного из подозреваемых.

По фактам краж возбуждены уголовные дела.

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