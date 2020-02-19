В Пензенской области задержаны подозреваемые в серии краж из автомобилей Криминал

Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Полицейские задержали троих человек — таксиста 1995 года рождения и двоих подростков — по подозрению в совершении 18 краж на территории Бессоновского, Пензенского, Шемышейского, Городищенского районов и Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«По данным следствия, они передвигались на автомобиле старшего товарища, который подрабатывал таксистом. Подозреваемые выбирали машины отечественного производства, из которых похищали запасные ключи, инструменты, домкраты, насосы и другие ценные вещи», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что часть имущества была изъята в ходе осмотра дома знакомой одного из подозреваемых.

По фактам краж возбуждены уголовные дела.