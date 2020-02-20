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Под Пензой возбуждено дело по факту химического отравления работницы агропредприятия

14:33 | 20.02.2020 | Криминал

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Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», возбуждено по факту получения химического отравления работницей агропредприятия, осуществляющего деятельность в Пензенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Под Пензой возбуждено дело по факту химического отравления работницы агропредприятия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ноябре 2019 года оператор акционерного общества, занимающегося выращиванием зерновых культур, в ходе осуществления работ по фумигации зерна, вдыхая испарения химических веществ, входящих в состав используемого препарата, получила химическое отравление. Женщина 1983 года рождения была госпитализирована в лечебное учреждение города Пензы, где ей оказана необходимая медицинская помощь», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что необеспечение оператора специальными средствами индивидуальной защиты привело к причинению тяжкого вреда здоровью.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — пояснила Татьяна Махницкая.

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