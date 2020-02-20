Под Пензой возбуждено дело по факту химического отравления работницы агропредприятия Криминал

Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», возбуждено по факту получения химического отравления работницей агропредприятия, осуществляющего деятельность в Пензенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, в ноябре 2019 года оператор акционерного общества, занимающегося выращиванием зерновых культур, в ходе осуществления работ по фумигации зерна, вдыхая испарения химических веществ, входящих в состав используемого препарата, получила химическое отравление. Женщина 1983 года рождения была госпитализирована в лечебное учреждение города Пензы, где ей оказана необходимая медицинская помощь», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что необеспечение оператора специальными средствами индивидуальной защиты привело к причинению тяжкого вреда здоровью.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — пояснила Татьяна Махницкая.