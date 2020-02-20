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В Саратове задержан житель Пензенской области, объявленный в федеральный розыск

17:40 | 20.02.2020 | Криминал

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Саратов, 20 февраля 2020. PenzaNews. 24-летний житель Пензенской области, который был объявлен в федеральный розыск в связи с уклонением от наказания в виде 300 часов обязательных работ за совершение кражи, задержан в Саратове. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Саратовской области.

В Саратове задержан житель Пензенской области, объявленный в федеральный розыск. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Было установлено, что разыскиваемый осужденный сожительствует с девушкой, которая тоже имеет судимость. У пары имеется два общих ребенка, которых они сдали в приют, расположенный на территории Пензенской области, а сами уехали в Саратов к знакомому, который ведет антиобщественный образ жизни и устраивает в своем доме ежедневные застолья», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что после того, как удалось выяснить точное местонахождение мужчины, он был задержан и доставлен в отдел полиции.

«Осужденный, не желающий исполнять назначенное ему наказание, заключен под стражу», — сказали в управлении, отметив, что теперь будет рассмотрен вопрос о замене ему вида наказания.

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