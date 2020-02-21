Житель Пензы обвиняется в убийстве сына Криминал

Пенза, 21 февраля 2020. PenzaNews. Обвинение в убийстве сына предъявлено жителю Пензы 1951 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 17 января 43-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Фурманова в Пензе, требовал у родителей денежные средства на приобретение спиртного. Получив отказ, он стал вести себя агрессивно и высказывать в их адрес угрозы. В ответ обвиняемый повалил сына на пол и начал сдавливать его шею руками до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, по словам родителей, их сын неоднократно привлекался к уголовной ответственности, употреблял спиртные напитки и наркотические средства, постоянно являлся инициатором конфликтов в семье.

«В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз», — пояснила Татьяна Махницкая.

Представитель управления уточнила, что обвиняемый находится под домашним арестом.