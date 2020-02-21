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Житель Пензы обвиняется в убийстве сына

11:24 | 21.02.2020 | Криминал

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Пенза, 21 февраля 2020. PenzaNews. Обвинение в убийстве сына предъявлено жителю Пензы 1951 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Пензы обвиняется в убийстве сына. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 17 января 43-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Фурманова в Пензе, требовал у родителей денежные средства на приобретение спиртного. Получив отказ, он стал вести себя агрессивно и высказывать в их адрес угрозы. В ответ обвиняемый повалил сына на пол и начал сдавливать его шею руками до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, по словам родителей, их сын неоднократно привлекался к уголовной ответственности, употреблял спиртные напитки и наркотические средства, постоянно являлся инициатором конфликтов в семье.

«В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз», — пояснила Татьяна Махницкая.

Представитель управления уточнила, что обвиняемый находится под домашним арестом.

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