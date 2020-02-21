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Жителя Пензы будут судить за распространение порнографии

15:33 | 21.02.2020 | Криминал

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Пенза, 21 февраля 2020. PenzaNews. 34-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Жителя Пензы будут судить за распространение порнографии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, 20 сентября 2018 года по месту своего жительства на территории Ленинского района Пензы мужчина создал в одной из социальных сетей страницу, позволяющую осуществлять переписку с другими пользователями и размещать аудио-, видео- и фотофайлы. [...] Злоумышленник посредством своего сотового телефона, имеющего выход в интернет, скопировал со страниц не установленных следствием пользователей видеозаписи порнографического характера и добавил их на свою», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что доступ к странице мужчины был открыт, благодаря чему другие люди могли просматривать размещенные на ней материалы и копировать их.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном и пояснил, что создал страницу с порнографическими видеороликами для привлечения внимания к ней, чтобы ему писали другие пользователи», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, к настоящему времени видеоролики удалены.

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