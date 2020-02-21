Жителя Пензы будут судить за распространение порнографии Криминал

Пенза, 21 февраля 2020. PenzaNews. 34-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«По версии следствия, 20 сентября 2018 года по месту своего жительства на территории Ленинского района Пензы мужчина создал в одной из социальных сетей страницу, позволяющую осуществлять переписку с другими пользователями и размещать аудио-, видео- и фотофайлы. [...] Злоумышленник посредством своего сотового телефона, имеющего выход в интернет, скопировал со страниц не установленных следствием пользователей видеозаписи порнографического характера и добавил их на свою», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что доступ к странице мужчины был открыт, благодаря чему другие люди могли просматривать размещенные на ней материалы и копировать их.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном и пояснил, что создал страницу с порнографическими видеороликами для привлечения внимания к ней, чтобы ему писали другие пользователи», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, к настоящему времени видеоролики удалены.