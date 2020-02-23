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Заказавший через интернет автомагнитолу пензенец получил вместо нее набор отверток

12:18 | 23.02.2020 | Криминал

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Пенза, 23 февраля 2020. PenzaNews. 48-летний житель Пензы, заказавший через интернет автомагнитолу, стал жертвой мошенников: вместо нее он получил набор отверток, после чего обратился в полицию.

Заказавший через интернет автомагнитолу пензенец получил вместо нее набор отверток. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина рассказал, что на одном из сайтов сделал заказ на приобретение автомагнитолы стоимостью более 4,5 тыс. рублей. В тот же день ему позвонил неизвестный, который представился менеджером магазина. С ним он согласовал доставку автомагнитолы наложенным платежом и способ оплаты. Через шесть дней в почтовом отделении на улице Гоголя в Пензе мужчина получил посылку, однако внутри вместо заказанного товара обнаружил набор отверток. Полицейским он пояснил, что знал о подобных способах обмана», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.

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