Аферист оформил кредит на женщину, продававшую мягкие игрушки, и завладел деньгами Криминал

Пенза, 24 февраля 2020. PenzaNews. 28-летняя жительница Никольского района Пензенской области, продававшая мягкие игрушки через интернет, перевела аферисту 149 тыс. рублей, которые оказались частью суммы оформленного на нее кредита.

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«На телефон женщины позвонил неизвестный и сказал, что желает приобрести товар и готов произвести оплату на карту. Под этим предлогом он попросил сообщить код, который поступит в SMS. Звонивший пояснил, что пользуется новой системой защиты платежей. После того как женщина передала ему цифровые коды, она получила сообщение, что на счет ее банковской карты поступили 182 тыс. рублей. Незнакомец заявил, что эти деньги принадлежат ему, а женщина получила их из-за слияния счетов, и попросил вернуть средства. Следуя его инструкциям, она через банкомат перечислила на счет абонентского номера мобильной связи 149 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, просмотрев SMS на своем телефоне, женщина обнаружила, что поступившие на ее счет 182 тыс. рублей являются кредитом, оформленным на ее имя через личный кабинет на сайте банка.

«Полицейским она пояснила, что знала о подобных способах обмана. По факту мошенничества проводится проверка», — сказали в пресс-службе.