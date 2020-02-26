В Заречном по факту травмирования работника стройкомпании возбуждено уголовное дело Криминал

Заречный, 26 февраля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования работника строительной компании в Заречном Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, днем 9 декабря 2019 года разнорабочий одного из зареченских обществ с ограниченной ответственностью, находясь в здании бывшего детского эколого-биологического центра по улице Ленина в Заречном, осуществлял подготовительные работы, необходимые для строительства многоквартирного жилого дома. При разборе административного здания потерпевший 1982 года рождения упал с лестничной площадки второго этажа, получив травму позвоночника, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что мужчина был госпитализирован в учреждение здравоохранения на территории Пензы.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и работников строительной организации, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — пояснила Татьяна Махницкая.