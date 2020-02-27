Жительница Пензы перечислила неизвестным 230 тыс. рублей Криминал

Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. 44-летняя жительница Пензы лишилась 230 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности известного банка, которому женщина объяснила, что является держателем карты другого кредитно-финансового учреждения.

«Через несколько минут ей перезвонил другой неизвестный, который назвался сотрудником службы безопасности указанного женщиной банка. Он сказал, что со счета собеседницы пытаются списать деньги и под предлогом блокировки операции предложил перевести их на резервный счет. Следуя его инструкциям, гражданка перечислила по этим реквизитам 230 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества организована проверка.