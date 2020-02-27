Жителя Пензы будут судить за смерть знакомого Криминал

Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Житель Пензы 1978 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, днем 20 декабря 2019 года обвиняемый решил зайти к своему знакомому, проживавшему в доме на улице Новой в Пензе, чтобы выяснить с ним отношения. Подойдя к лежавшему на диване потерпевшему, обвиняемый нанес ему удар по голове стеклянной бутылкой с находившейся в ней жидкостью, после чего покинул место происшествия», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что мужчина 1964 года рождения скончался на месте.

«На допросах злоумышленник пояснил, что решил разобраться со знакомым, поскольку ранее между ними неоднократно возникали конфликты, в ходе которых последний причинял ему телесные повреждения», — добавила Татьяна Махницкая.

По ее словам, в настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.