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Жителя Пензы будут судить за смерть знакомого

16:40 | 27.02.2020 | Криминал

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Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Житель Пензы 1978 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Жителя Пензы будут судить за смерть знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 20 декабря 2019 года обвиняемый решил зайти к своему знакомому, проживавшему в доме на улице Новой в Пензе, чтобы выяснить с ним отношения. Подойдя к лежавшему на диване потерпевшему, обвиняемый нанес ему удар по голове стеклянной бутылкой с находившейся в ней жидкостью, после чего покинул место происшествия», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что мужчина 1964 года рождения скончался на месте.

«На допросах злоумышленник пояснил, что решил разобраться со знакомым, поскольку ранее между ними неоднократно возникали конфликты, в ходе которых последний причинял ему телесные повреждения», — добавила Татьяна Махницкая.

По ее словам, в настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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