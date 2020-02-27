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В Кузнецке раскрыта серия офисных краж

17:17 | 27.02.2020 | Криминал

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Кузнецк, 27 февраля 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли серию офисных краж на территории Кузнецка Пензенской области.

В Кузнецке раскрыта серия офисных краж. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, на след подозреваемых удалось выйти после очередного преступления, совершенного на мебельном предприятии.

«В ночное время неизвестный через окно проник в офис, в кабинете директора взломал монтировкой сейф и похитил 10 тыс. рублей. Две недели спустя злоумышленник пробрался в тот же офис и сломал решетку на двери кабинета бухгалтерии, откуда забрал 52 тыс. рублей», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что по результатам проверки возможной причастности к краже действующих и бывших работников предприятия, а также лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, были установлены двое жителей Кузнецка, которые признались в содеянном.

«Оперативники выяснили, что один из подозреваемых причастен к преступлению, которое было совершено в Кузнецке летом 2019 года. Из офиса организации злоумышленник похитил сейф с деньгами в сумме 280 тыс. рублей», — отметили в УМВД.

В пресс-службе уточнили, что по фактам краж возбуждено уголовное дело.

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