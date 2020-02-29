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Жительница Пензы перечислила мошеннику 650 тыс. рублей

10:58 | 29.02.2020 | Криминал

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Пенза, 29 февраля 2020. PenzaNews. 56-летняя жительница Пензы перевела мошеннику 650 тыс. рублей, пытаясь уберечь деньги от кражи.

Жительница Пензы перечислила мошеннику 650 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщина попалась на уловку злоумышленника, который по телефону ввел ее в заблуждение, предупредив о якобы предпринимаемой некими лицами попытке похитить крупную сумму.

«Незнакомец сказал, что для обеспечения сохранности сбережений необходимо перечислить их на счет, который он укажет. Через два дня, следуя инструкциям звонившего, женщина сняла все деньги со своего счета и перевела на чужой, после чего неизвестный отключил телефон», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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