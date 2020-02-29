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Восстановлена картина конфликта в Лопатинском районе, где погиб мужчина

12:01 | 29.02.2020 | Криминал

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Пенза, 29 февраля 2020. PenzaNews. Следователи восстановили картину конфликта в Лопатинском районе Пензенской области, в результате которого погиб мужчина 1986 года рождения.

Восстановлена картина конфликта в Лопатинском районе, где погиб мужчина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 24 февраля мужчина 1982 года рождения находился дома в селе Пылково, где вместе со своим знакомым распивал спиртное. В ходе общения возник конфликт на почве того, что гость начал оскорбительно высказываться в адрес бывшей супруги хозяина жилища. Ссора переросла в драку, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес им не менее двух ударов в область груди потерпевшего», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что потерпевший получил проникающее ранение грудной клетки с повреждением сердца, от которого скончался на месте происшествия.

«Житель Лопатинского района задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По решению суда мужчина заключен под стражу», — сказала собеседница агентства.

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