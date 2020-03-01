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В Пензе пожилая женщина перевела незнакомцам более 740 тыс. рублей

10:09 | 01.03.2020 | Криминал

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Пенза, 1 марта 2020. PenzaNews. 67-летняя жительница Пензы лишилась более 740 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

В Пензе пожилая женщина перевела незнакомцам более 740 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, в феврале 2020 года ей позвонил неизвестный, который сказал, что собеседнице полагается компенсация за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки. Впоследствии незнакомцы неоднократно звонили ей от имени служащих различных государственных структур и требовали перечислить деньги под предлогом оплаты услуг юристов и адвокатов. Следуя инструкциям злоумышленников, гражданка перевела 742 тыс. рублей на имя незнакомых ранее лиц», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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