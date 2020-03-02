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Трое жителей Саратова задержаны в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков

15:58 | 02.03.2020 | Криминал

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Пенза, 2 марта 2020. PenzaNews. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность троих жителей Саратова, подозреваемых в сбыте запрещенных веществ.

Трое жителей Саратова задержаны в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Ленинском районе Пензы оперативники задержали супружескую пару, которая передвигалась на автомобиле «Chevrolet». В ходе досмотра полицейские обнаружили 28 свертков с синтетическими наркотиками, предназначенных для распространения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после изучения гаджетов подозреваемых также удалось обнаружить 10 тайников с наркотиками.

«Впоследствии сотрудники полиции задержали еще одного жителя Саратова, который действовал совместно с супругами и снимал квартиру в Первомайском районе Пензы. Оперативники выяснили, что накануне он осуществил около 50 закладок с запрещенными веществами на территории Ленинского района. Злоумышленник находился в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления», — сказали в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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