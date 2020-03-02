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В Пензенской области 70-летнего пенсионера обманули на 175 тыс. рублей

16:59 | 02.03.2020 | Криминал

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Пенза, 2 марта 2020. PenzaNews. Проверка организована в Земетчинском районе Пензенской области по факту хищения денежных средств в сумме 175 тыс. рублей, принадлежащих 70-летнему жителю Москвы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензенской области 70-летнего пенсионера обманули на 175 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сказал, что была попытка снять деньги со счета собеседника, и под предлогом обеспечения их сохранности рекомендовал перечислить сбережения по реквизитам, которые укажет. Следуя инструкциям звонившего, пенсионер перевел деньги на счет абонентского номера мобильной связи», — пояснили в полиции.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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