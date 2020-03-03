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Жительница Пензы лишилась более 230 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника

11:18 | 03.03.2020 | Криминал

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Пенза, 3 марта 2020. PenzaNews. 51-летняя жительница Пензы лишилась более 230 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшего себя за сотрудника службы безопасности известного банка.

Жительница Пензы лишилась более 230 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник убедил женщину, что по ее счету производится подозрительная операция, а для обеспечения сохранности денег необходимо через банкомат перечислить их по реквизитам, которые он укажет.

«Следуя инструкциям звонившего, жительница Пензы перевела 233 тыс. рублей на счет чужой банковской карты», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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