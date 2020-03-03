Жительница Пензы лишилась более 230 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника Криминал

Пенза, 3 марта 2020. PenzaNews. 51-летняя жительница Пензы лишилась более 230 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшего себя за сотрудника службы безопасности известного банка.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник убедил женщину, что по ее счету производится подозрительная операция, а для обеспечения сохранности денег необходимо через банкомат перечислить их по реквизитам, которые он укажет.

«Следуя инструкциям звонившего, жительница Пензы перевела 233 тыс. рублей на счет чужой банковской карты», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.