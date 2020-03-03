В Кузнецке из незаконного оборота изъята крупная партия табачной продукции Криминал

Кузнецк, 3 марта 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли более 66 тыс. пачек табачных изделий различных наименований, на которых отсутствовали специальные марки, в трех торговых точках Кузнецка и Кузнецкого района Пензенской области, а также по месту жительства индивидуального предпринимательства, подозреваемого в осуществлении незаконной деятельности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к поставкам данной продукции на территорию Пензенской области, и пресечение их противоправной деятельности», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту хранения и продажи немаркированных табачных изделий проводится проверка.