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В Кузнецке из незаконного оборота изъята крупная партия табачной продукции

14:18 | 03.03.2020 | Криминал

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Кузнецк, 3 марта 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли более 66 тыс. пачек табачных изделий различных наименований, на которых отсутствовали специальные марки, в трех торговых точках Кузнецка и Кузнецкого района Пензенской области, а также по месту жительства индивидуального предпринимательства, подозреваемого в осуществлении незаконной деятельности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Кузнецке из незаконного оборота изъята крупная партия табачной продукции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к поставкам данной продукции на территорию Пензенской области, и пресечение их противоправной деятельности», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту хранения и продажи немаркированных табачных изделий проводится проверка.

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