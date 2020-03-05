В Пензе нетрезвый мужчина забрался на крышу чужой машины и пытался вскрыть люк Криминал

Пенза, 5 марта 2020. PenzaNews. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, забрался на крышу чужого автомобиля «ВАЗ-2110», припаркованного вблизи одного из торговых центров Пензы, и пытался вскрыть люк.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, действия злоумышленника заметил охранник магазина, который с помощью кнопки тревожной сигнализации вызвал на место экипаж вневедомственной охраны.

«Он указал на поврежденное транспортное средство и мужчину, находившегося недалеко от него», — сказали в ведомстве, уточнив, что 21-летний подозреваемый был задержан на месте происшествия.

В пресс-службе добавили, что собственник автомобиля на стоянке написал заявление по факту повреждений — вмятины на крыше и вскрытого люка.

«Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции», — пояснили в управлении Росгвардии.