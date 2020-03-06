Задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Иссе Криминал

Пенза, 6 марта 2020. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Мокшана 1991 года рождения по подозрению в убийстве таксиста, тело которого обнаружено в сгоревшем автомобиле в рабочем поселке Исса Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«По данным следствия, вечером 5 марта в Иссе на улице Лебедева была обнаружена сгоревшая автомашина «Lada Granta». На водительском сиденье находилось тело мужчины со следами термического воздействия. Как впоследствии установлено, погибшим оказался 61-летний житель Иссы. При первоначальном осмотре на его теле обнаружено одно ранение в области груди, причиненное, по предварительным данным, отверткой», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

«В ходе следственных действий подозреваемый пояснил, что нанес удар водителю предметом, найденным в автомашине, после чего поджег автомобиль и скрылся с места происшествия», — сказала Татьяна Махницкая.

Представитель управления добавила, что причины конфликта и обстоятельства произошедшего выясняются, решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.