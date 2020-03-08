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Житель Кузнецка лишился денег в надежде получить более 2 тыс. долларов

11:05 | 08.03.2020 | Криминал

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Кузнецк, 8 марта 2020. PenzaNews. 40-летний житель Кузнецка Пензенской области лишился денег в надежде получить крупный приз.

Житель Кузнецка лишился денег в надежде получить более 2 тыс. долларов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, ему на электронную почту пришло письмо от неизвестного о том, что он выиграл 2,4 тыс. долларов, для получения которых необходимо перейти по ссылке для оплаты пошлины в сумме 2 тыс. 555 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что мужчина выполнил инструкции незнакомца, однако деньги так и не получил, а сайт оказался заблокирован.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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